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Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!

Gelen son dakika haberine göre; Türk ürünlerine ambargo uygulayan Suudi Arabistan şimdi de Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlarını izlemeye aldı. Yönetim Arap yatırımcılara 'evleri satın' baskısı yapıyor.
 15 Ekim 2020 08:32
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Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!

Son dönemde Türk ürünlerine karşı ambargo kampanyaları ile gündemde olan Suudi Arabistan adeta çizmeyi aştı. Ülkenin, Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşları da izlemeye aldığı öğrenildi. Suudi yönetiminin bizzat vatandaşlarını arayarak Türkiye'deki mülklerini satmalarını istediği belirtiliyor.

Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan işadamlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

'EVLERİNİZİ SATIN' BASKISI

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın talimatı ile Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlarının evlerini satmalarının istenmesi Türk gayrimenkul piyasasında da şaşkınlık yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan. TÜİK'e göre yabancılara son beş yılda 122 binden fazla konut satıldı. Bu konutların yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları aldı.

8 STK AÇIKLAMA YAPTI

Ülkedeki başka prensler de Türkiye'ye karşı açıkça boykot çağrıları yapmaya başladı. Suudi Arabistan'ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud'un torunu olan prens Abdulrahman Bin Musa'ad Al Saud, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından "Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum" açıklaması yaptı. Aralarında TOBB, TÜSİAD ve TİM'in de bulunduğu 8 STK geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın tavrına tepki göstermişti.

Uzmanlara göre, Suudi Arabistan'nın bu tavrının arkasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında öne çıkması ve Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmaması geliyor. Ayrıca Türkiye'nin son dönemde Katar ile kurduğu askeri ve ticari ilişkilerden de Suudi yönetimi oldukça rahatsız.
Anadolu Ajansı
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