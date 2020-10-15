1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da kaçak içki operasyonu! 147 litre

Ankara'nın Sincan ilçesinde şişelenmiş hazır halde 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
 15 Ekim 2020 08:37
+Aa- Yazdır
Ankara'da kaçak içki operasyonu! 147 litre

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kaçak Alkol ve Ticareti İle Mücadele kapsamında kaçak alkol üretiminin olduğu Ahi Evran Mahallesi Karamanlılar Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikaya baskın yaptı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, piyasaya sürülmeye hazır halde olan 147 litre kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Deniz H. verdiği ifadesinde ürettiği alkolleri satmak için değil, kendisi ve ailesi için ürettiğini söyledi. Şüpheli, üretimde kullandığı malzemeleri internetten aldığını ifade etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kağıthane'de 25 yaşındaki genç sokak ortasında intihar etti
15 Ekim 2020 10:10		 Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
15 Ekim 2020 09:52
Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı
15 Ekim 2020 09:51		 Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı
15 Ekim 2020 09:50
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
15 Ekim 2020 09:40		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bini aştı
15 Ekim 2020 09:24
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 günde 49 kişi vefat etti
14 Ekim 2020 22:00		 Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
14 Ekim 2020 19:25
Antrenman yapan bisiklet sürücüsü kadına kamyon çarptı
14 Ekim 2020 18:42		 İş adamına silahlı saldırıda bulunan avukat tutuklandı
14 Ekim 2020 18:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Kağıthane'de 25 yaşındaki genç sokak ortasında intihar etti10:08 - Kurumlar Vergisi'ne indirim yapılacak10:03 - Borsa güne düşüşle başladı09:59 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'nin talebine ret09:55 - Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı09:52 - Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
09:51 - Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı09:50 - Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı09:46 - Pandemi döneminde siparişler arttı... Kilosu bin liradan satılıyor!09:40 - Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı09:35 - Dolar güne nasıl başladı?09:34 - DSÖ: Gençler aşı olmak için 2022'yi bekleyebilir!
09:33 - Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor09:32 - 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar09:29 - Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü09:24 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bini aştı09:22 - VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı
09:15 - Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
iPhone 12'de şarj adaptörü tartışması
Vekilin 'Ankara Garı' konuşmasına partisinden ve muhalefetten takdir
Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aym ile içişleri bakanlığı'nın atışması 2
sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1
gurgula 1
gümbet 1
Nepotizm 2
çaycı izin aldığında yaşananlar 2
14.10.2020 fenerbahçe vs cska moskova maçı 2
Tornistan 1
sardunya 1
sahte alkol ölümlerinin artması 4
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
document.write('');
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam