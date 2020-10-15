49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanım hizmeti
|15 Ekim 2020 08:48
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre: Devlet Hava Meydanları İşletmesi yolculara büyük
kolaylık sağlayacak mobil uygulamayı devreye aldı. "Uçuş Rehberim" uygulamasıyla
birlikte DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanım
hizmeti sunuluyor.
Türkiye'nin hemen her ilinde bulunan havalimanlarına ilişkin yenilikler yapılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi "Uçuş Rehberim" uygulamasını hizmete sundu.
Uçuş Rehberim uygulaması ile DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanımı hakkı veriliyor.
Uygulama ile kolayca HES koduna ulaşılırken uçuş bilgileri de takip ediliyor. Uçuşun rötarlı olup olmadığı, uçağın hangi kapıda olduğu, kalkış saatleri gibi birçok bilgiye uygulama vasıtasıyla hızlıca erişiliyor.
Havalimanına aracıyla gidenler için de "Aracım nerede" sekmesinden otoparkta konulan yerin unutulmasının önüne geçiliyor.
Uygulamayı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tanıtacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü
15 Ekim 2020 09:29
|Türk doktora 'Fark yaratan lider' ödülü
15 Ekim 2020 08:22
|Maden ruhsatına uzatma yetkisi
15 Ekim 2020 08:08
|Başsavcılıktan cezaevindeki ölüme ilişkin açıklama
14 Ekim 2020 22:30
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Ekim 2020 16:55
|RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli'ye hakaret' cezası
14 Ekim 2020 16:48
|Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı
14 Ekim 2020 16:26
|Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz
14 Ekim 2020 15:50
|Valilikten tiyatro oyunu açıklaması: Soruşturma başlatıldı
14 Ekim 2020 15:29
|Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt
14 Ekim 2020 15:16