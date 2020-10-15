Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
|15 Ekim 2020 09:00
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Hürriyet Gazetesinden Abdülkadir Selvi , AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak izlenimlerini yazdı.
Erdoğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalara değinen Selvi, Erdoğan'ın 'ışıklar yanıyor' polemiği başlatan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın istifasını istediğini iddia etti.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın neden olduğu tartışmaya değinmedi. Çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım'ın artık o koltukta oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi.
"Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin" dedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi'ni adres olarak gösterdi.
Bir gece önceden başlayarak krizin adım adım tırmandığı saatlere tanıklık ettik. Dün Anayasa Mahkemesi toplantı halindeyken kulağımız oradan gelecek haberlere çevrilmişti.
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