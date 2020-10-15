Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
|15 Ekim 2020 09:15
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde durumun önceki günlerde olduğu gibi gergin olduğu belirtildi.
Ermenistan güçlerinin gece boyunca düzenlediği saldırıların Azerbaycan ordusunca önlendiği, Ermenistan güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun insani ateşkese uyduğu ve tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği ve Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.
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