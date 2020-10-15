VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı
|15 Ekim 2020 09:22
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Kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan, ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.
Öğrenim hayatlarında maddi olarak bir nebze rahatlamak isteyen öğrenciler VGM tarafından verilen karşılıksız burslara başvuru yapabilecek. Bugün itibariyle başvuruları başlayan yükseköğrenim başvurularını sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin gerçekleştiremeyeceği duyuruldu.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?*
2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.*
Giriş Ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "Kimlik Türü", "Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri - No" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni" alanları yer almaktadır.*
Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020
Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020
Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15 Ekim itibariyle sona erdi.
VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.
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