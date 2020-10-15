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Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları ve tabliyeleri Kocaeli'nde üretiliyor. Tabliyeler, Kasım 2020'de özel bir gemiye yüklenerek Çanakkale'ye taşınacak
 15 Ekim 2020 09:29
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Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ederken, mühendislik harikası olan devasa köprünün ayakları ve tabliyeleri Kocaeli'nde üretiliyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ve 32 ayrı bloktan oluşacak köprünün zemini oluşturacak tabliyeleri, blokları, çelik şaft imalatı Kocaeli Başiskele İlçesi Yeniköy'de bulunan ÇİMTAŞ firması tarafından yapılıyor. Kulelerin en ucunda, Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasvirinin yer alacağı köprü ile ilgili olarak bilgi veren Kocaeli Serbest Bölge Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dünyanın 1 numarası olacak.

4 bin 600 metre uzunluğunda 318 metre yüksekliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü, tam bir mühendislik harikası olarak yapılıyor. 45 metre genişliğindeki köprünün ayakları ve tabliyeleri ile pek çok önemli parçası burada yapılıyor. Köprü için 153 tabliye yapılıyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen ayak açıklığı 2023 metre olacak" dedi. Zeytinoğlu, "Daha önce yapılan Yavuz Selim ve Osmangazi Köprüsü'ne ait tabliye ve birçok parça da burada üretilmiştir. Çanakkale Köprüsü'nün bütün parçalarının Kasım 2020'de bitmesi bekleniyor. Parçalar tamamlandıktan sonra özel bir gemi ile deniz yoluyla Çanakkale'ye ulaştırılacak" diye konuştu.
Sabah
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