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Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor

İngilizce öğretmeni Duygu Çelik, Kayseri Sarız'da EBA'dan bağlanamayan dağ köylerindeki öğrencilerine ders veriyor. Haftanın bazı günleri 45 kilometre yol giden Duygu öğretmen, tarlada taşlarla sabitlediği tahtada ders anlatıyor
 15 Ekim 2020 09:33
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Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor


Kayseri'nin merkeze en uzak ilçesi Sarız'da, Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Duygu Çelik, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen arada EBA'ya bağlanamayan öğrencileri için köy yollarına düştü. Köyde, tarlada ders vererek okulun sadece dört duvarlarla çevrili bir yer olmadığını gösteren Duygu öğretmeni, köylüler de çok sevdi. Sarız ilçesindeki birçok köyün dağlık bölgelerde bulunduğunu belirten Duygu öğretmen, dağ köylerinde internet alt yapısı olmaması ve cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle öğrencilerinin EBA'dan ders alamadığını söyledi. Öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için gönüllü olarak köylere gidip ders vermeye başladığını belirten Duygu Çelik, "Haftanın belirli günleri 45 kilometre gidip köylerde öğrencilere karma ders veriyorum. Derste sınıf ayrımı olmaksızın lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerimle İngilizce giriş konularını işliyorum. Benim öğrencim olsun olmasın, tüm sınıf öğrencilerine, daha doğrusu köyde bulduğum tüm çocukları derse alıyorum. Yeter ki onlar bir şeyler öğrensinler" dedi.

TARLADA İNGİLİZCE DERSİ

Son gittiği Damızlık Köyü'nün ilçeye 45 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Duygu öğretmen, şunları söyledi: "Damızlık köyü en mağdur köylerden biri. Köyde internet de telefon da çekmiyor. Köyde bulunan tüm öğrencileri toplayıp verecektim ama yerimiz yoktu. Sonra dersi hasadı yapılmış bir tarlada yapmaya karar verdi. Çocukları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tarlada oturtarak derse başladım. Yanımda götürdüğüm tahtayı taşlarla sabitleyerek öğrencilere yüz yüze ders anlattım. Öğrencilerin azmini gördükçe motivasyonum daha çok artıyor. Dağ köylerinde birçok aile artık beni tanıyor ve seviyor. Ben de çok zor şartlarda okuyup öğretmen oldum. O yüzden köydeki çocuklara karşı kayıtsız kalamadım. Çünkü bir çocuğa dokunmak, dünyayı değiştirmektir."

ALİ ALTUNTAŞ
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