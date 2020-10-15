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DSÖ: Gençler aşı olmak için 2022'yi bekleyebilir!

Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan, gençlere 2022'ye kadar yeni tip Koronavirüs aşısı yapılmama ihtimali olduğunu söyledi.
 15 Ekim 2020 09:34
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DSÖ: Gençler aşı olmak için 2022'yi bekleyebilir!

Soumya Swaminathan, birçok ülkenin aşı geliştirmek için gösterdiği çabaya rağmen toplu aşılanmanın hızlıca gelişme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

Baş bilim insanı, "Çoğu insan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve ön saflardakilere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak o noktada bile kimin daha fazla risk altında olduğunun belirlenmesi gerekecek. Daha sonra yaşlılara yapılacak ve bu şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

Swaminathan, "Genç ve sağlıklı insanların 2022'ye kadar beklemesi gerekebilir" diye konuştu.

Batı'da üçüncü safha denemelerini tamamlamaya en yakın görülen şirketlerden AstraZeneca ve Johnson & Johnson, ABD'deki klinik denemelerini güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu.

Kaynak: Sputnik
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