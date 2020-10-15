Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıld
|15 Ekim 2020 09:55
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Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, salı günü Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle reddetmişti.
Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili dün bir toplantı yapmış ancak bir açıklama yapılmamıştı.
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