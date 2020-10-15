1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıld
 15 Ekim 2020 09:55
+Aa- Yazdır
Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı

Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, salı günü Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili dün bir toplantı yapmış ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli hemşireyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
14 Ekim 2020 20:50		 Savcı, Can Dündar için 35 yıl hapis istedi
14 Ekim 2020 14:29
Ankara Garı saldırısına ilişkin karar hukuka uygun bulundu
14 Ekim 2020 12:39		 Kadir Şeker davasında karar açıklandı...'Çok üzgünüm'
14 Ekim 2020 11:10
İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu
13 Ekim 2020 15:00		 AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme
12 Ekim 2020 20:06
İhaleye fesat karıştıran 2'si memur, 3 kişi tutuklandı
12 Ekim 2020 19:54		 Anestezi teknikeri davasının gerekçeli kararı açıklandı
12 Ekim 2020 13:41
Müebbetle yargılanan cinayet sanığına mahkeme 'meşru müdafa' dedi
12 Ekim 2020 13:26		 Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin
12 Ekim 2020 12:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan memur hakkında ne yapılır?10:12 - Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı10:10 - Kağıthane'de 25 yaşındaki genç sokak ortasında intihar etti10:08 - Kurumlar Vergisi'ne indirim yapılacak10:03 - Borsa güne düşüşle başladı09:59 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'nin talebine ret
09:55 - Enis Berberoğlu için bir üst mahkemeye başvuru yapıldı09:52 - Ankara'da su kanalı kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı09:51 - Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı09:50 - Malatya'da işçi servisi devrildi:14 yaralı09:46 - Pandemi döneminde siparişler arttı... Kilosu bin liradan satılıyor!09:40 - Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
09:35 - Dolar güne nasıl başladı?09:34 - DSÖ: Gençler aşı olmak için 2022'yi bekleyebilir!09:33 - Duygu öğretmen öğrencilerine online değil, gönülden bağlanıyor09:32 - 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar09:29 - Kocaeli'nden Çanakkale'ye köprü
09:24 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bini aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
iPhone 12'de şarj adaptörü tartışması
Vekilin 'Ankara Garı' konuşmasına partisinden ve muhalefetten takdir
Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.10.2020 türkiye vs sırbistan maçı 1
Uros halkı 1
Kos Helvası 1
Sarah ve Musa 2
istifa etmeye davet etme 1
1917 1
siyah güller 1
pigmeler 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 4
transfer fiyatlandırılması 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
document.write('');
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam