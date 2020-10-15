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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 1.187,64 puandan başladı.
 15 Ekim 2020 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,65 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.187,64 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20 ile orman kağıt basım oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacaklarını bildirmesinin ardından küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,24 artışla 1.189,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını belirterek, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak bilançoların ve AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik tarafta ise yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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