Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
|15 Ekim 2020 10:12
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Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.
A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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