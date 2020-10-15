Bakan'dan EBA yorumu... 2 şeritli yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, EBA iki şeritli bir yol ama biz 10 şerit gibi kullanmaya başladık. GSM operatörleri ile görüşüyoruz sorunu çözüyoruz dedi.
|15 Ekim 2020 10:26
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Bakan Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Barajı ziyaretinin ardından gündemle
ilgili açıklamalarda bulundu.
BAKANDAN EBA DEĞERLENDİRMESİ: 2 ŞERİTLİ YOLU 10 ŞERİT GİBİ KULLANAMAZSINIZ
Bakan Adil Karaismailoğlu, salgın döneminde online eğitime geçilmesi ile birlikte EBA'da yaşanan aksaklıklara değindi.
Bu konuda "İki şeritli bir yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız" yorumunda bulunan Karaismailoğlu, "Yeni bir sürecin içerisindeyiz. Eğitim büyük ölçüde online sistem üzerinden oluyor. Buradaki ani yığılmalar da özellikle kırsalda sistem için sıkıntı. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi GSM operatörleri ile çok ciddi görüşmelerimiz var. Onu da çözeceğiz. Sistemi daha da güçlendireceğiz" dedi.
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