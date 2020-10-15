YouTube'den 'Covid-19 aşısı' kararı

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan, bugün ise dünyanın ortak gündemi olmaya devam eden corona virüs (Covid-19) salgını teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerini de harekete geçirdi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bünyesinde bulunan video servisi YouTube, salgın konusundaki yanlış bilgi akışını engellemek için yeni bir karar aldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, YouTube Covid-19 aşısı konusunda Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) çelişen video içerikleri platformdan kaldıracağını açıkladı.

YouTube'tan yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının ölüme veya kısırlığa neden olduğu iddialarını içeren videolar ile birlikte aşının miktoçiplere ev sahipliği yaptığını iddia eden içeriklerin de bu kapsamda silineceği bilgisine yer verildi.

YouTube ayrıca, Şubat ayından bu yana corona virüs ile ilgili 200 binden fazla tehlikeli veya yanıltıcı videoyu platformdan aldırdığının altını çizdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ise dün aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurmuştu. Facebook'tan alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtilmişti.