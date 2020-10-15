Kadına bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışan belediye başkanı yaralandı
|15 Ekim 2020 10:32
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Kadın Belediye personeline yapılan bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışırken düşerek yaralandığı belirtilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhsangazi Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Başkan Sağlık'ın akşam saatlerinde Belediyenin bir kadın personeline Ş.Ç'nin bıçakla saldıracağını fark ettiği aktarıldı
"Bıçaklı saldırıyı Belediye Başkanımız Hayati Sağlık fark etmiş ve araya girerek saldırıyı önlemeye çalışmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu esnada Başkanımız kendini korurken ayağı betona takılarak yere düşmüş ve kolunda kırık, yüzünde ise hafif yaralanma oluşmuştur. Başkanımızın sağlık durumu şükürler olsun çok iyidir. Belediye Başkanımıza ve Belediye personelimize yapılan bu çirkin saldırı girişimini şiddet ve nefretle kınıyoruz."
Belediye Başkanı Sağlık, ilçe merkezindeki olay sırasında yere düşmüş, çevredekilerin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili Ş.Ç. gözaltına alınmıştı.
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