1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadına bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışan belediye başkanı yaralandı

Kadın Belediye personeline yapılan bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışırken düşerek yaralandığı belirtilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 15 Ekim 2020 10:32
+Aa- Yazdır
Kadına bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışan belediye başkanı yaralandı

Kadın Belediye personeline yapılan bıçaklı saldırıyı önlemeye çalışırken düşerek yaralandığı belirtilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhsangazi Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Başkan Sağlık'ın akşam saatlerinde Belediyenin bir kadın personeline Ş.Ç'nin bıçakla saldıracağını fark ettiği aktarıldı

"Bıçaklı saldırıyı Belediye Başkanımız Hayati Sağlık fark etmiş ve araya girerek saldırıyı önlemeye çalışmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu esnada Başkanımız kendini korurken ayağı betona takılarak yere düşmüş ve kolunda kırık, yüzünde ise hafif yaralanma oluşmuştur. Başkanımızın sağlık durumu şükürler olsun çok iyidir. Belediye Başkanımıza ve Belediye personelimize yapılan bu çirkin saldırı girişimini şiddet ve nefretle kınıyoruz."

Belediye Başkanı Sağlık, ilçe merkezindeki olay sırasında yere düşmüş, çevredekilerin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Olayla ilgili Ş.Ç. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte içkiden ölümlerde 'dezenfektan' detayı
15 Ekim 2020 13:14		 Banka müdürüne sokak ortasında saldırı
15 Ekim 2020 13:04
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
15 Ekim 2020 12:55		 'Hacca götürme vaadiyle dolandırıcılık'
15 Ekim 2020 12:39
Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar
15 Ekim 2020 12:36		 Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti
15 Ekim 2020 11:43
Baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü
15 Ekim 2020 11:29		 'Cinsel istismarlı' görüntülerini paylaşan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
15 Ekim 2020 10:51
Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş
15 Ekim 2020 10:47		 İkinci el araçta, yeni dolandırıcılık yöntemi
15 Ekim 2020 10:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Sahte içkiden ölümlerde 'dezenfektan' detayı13:10 - Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi13:08 - Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası13:04 - Banka müdürüne sokak ortasında saldırı13:00 - Fransız sunucunun drone sorusu İlham Aliyev'i güldürdü12:57 - İdare Mahkemesinden, Ankara Barosunun talebine ret
12:55 - Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı12:52 - Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi12:43 - Adıyaman'dan bir karantina haberi daha: 89 ev karantinaya alındı12:40 - Dışişleri 'Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın uçağının bekletildiği' iddiaları yalanlandı12:39 - Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz12:39 - 'Hacca götürme vaadiyle dolandırıcılık'
12:36 - Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar12:33 - 'HSK, FETÖ ile mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürmektedir'12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:50 - Tarım Bakanı: 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak11:45 - Xiaomi'den Apple'a şarj aleti göndermesi
11:44 - 'Mevcut altyapımızı Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu yönde güçlendiriyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Bakan'dan EBA yorumu... 2 şeritli yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1917 1
cristiano ronaldo'nun corona testinin pozitif çıkması 3
Dıkar 1
asuman 1
mantık evliliği vs aşk evliliği 2
14.10.2020 türkiye vs sırbistan maçı 1
Whittier kasabası 1
merak ettiğiniz şehirler 3
Sezen Cumhur Önal 1
titanik neden battı 2
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam