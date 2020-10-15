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KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 100 personelin ataması yapıldı.
 15 Ekim 2020 10:33
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KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2020/12 tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 100 personelin ataması yapıldı.

KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/12 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2020/12 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/12 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

Memurlar.Net
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