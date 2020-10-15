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Malatya'da bir PKK şüphelisi yakalandı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
 15 Ekim 2020 10:36
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Malatya'da bir PKK şüphelisi yakalandı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanması kapsamında 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Yeşilyurt ilçesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, işlemleri için Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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