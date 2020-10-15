Sözleşmeli ve memur alım ilanları tek bir tercih kılavuzunda yayınlanmalı
|15 Ekim 2020 10:45
|+Aa- Yazdır
Bilindiği üzere, hali hazırdaki uygulamada, ÖSYM'nin yayımladığı KPSS tercih kılavuzunda sadece memur kadroları ile 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'lerin sözleşmeli pozisyonları yer almaktadır. 4/B statüsündeki sözleşmeli personel alımları, mahalli düzeydeki memur alım ilanları ise ayrı ayrı yayımlanmaktadır.
Tek bir alım süreci yürütülemediği için, ÖSYM dahi, yılda iki merkezi KPSS tercih kılavuzuna ek olarak çok sayıda 4/B sözleşmeli personel alımı kılavuzu yayınlamaktadır.
Farklı farklı tercih kılavuzlarının yayınlanması, adayların birden fazla ilana başvurmasına, kadroların boş kalmasına ve kurumlar arası geçiş işlemlerinin fazla olmasına neden olmaktadır.
Şuan dahi ÖSYM'nin yayımladığı KPSS tercih kılavuzu sayısı 12 olmuştur.
Sorunun çözümü için;
1- İlk aşamada, sözlü sınav yapılmayan tüm sözleşmeli personel alım ilanlarının tek bir kılavuzda yer alması,
2- Yıl içinde iki defa olarak tespit edilmiş olan merkezi KPSS tercih kılavuzu yayım sayısının 3 veya 4'e çıkarılarak esneklik sağlanması,
3- İkinci aşamada ise sözlü sınav yapılan mahalli düzeydeki memur alımları ile diğer memur ve sözleşmeli personel alımlarının da, KPSS tercih kılavuzlarına konulmasının sağlanması,
gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediye'de istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi
14 Ekim 2020 22:36
|KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri yayımlandı
14 Ekim 2020 14:08
|Yıl 2020... Halen noter onaylı diploma isteyen üniversiteler var!
13 Ekim 2020 11:00
|Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
13 Ekim 2020 10:00
|Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı
08 Ekim 2020 14:03
|KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
07 Ekim 2020 10:09
|Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
06 Ekim 2020 21:20
|2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
05 Ekim 2020 12:21
|KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:26
|Genelkurmay, memur adaylarını neden bu kadar süredir bekletiyor?
02 Ekim 2020 09:05