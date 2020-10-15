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Sözleşmeli ve memur alım ilanları tek bir tercih kılavuzunda yayınlanmalı

Kamu kurumlarının ayrı ayrı yayımladığı sözleşmeli personel ve memur alım ilanları, bir kişinin birden fazla kadroya başvurmasına imkan tanımakta ve kamu personel alım sisteminde kargaşaya sebebiyet vermektedir.
 15 Ekim 2020 10:45
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Sözleşmeli ve memur alım ilanları tek bir tercih kılavuzunda yayınlanmalı

Bilindiği üzere, hali hazırdaki uygulamada, ÖSYM'nin yayımladığı KPSS tercih kılavuzunda sadece memur kadroları ile 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'lerin sözleşmeli pozisyonları yer almaktadır. 4/B statüsündeki sözleşmeli personel alımları, mahalli düzeydeki memur alım ilanları ise ayrı ayrı yayımlanmaktadır.

Tek bir alım süreci yürütülemediği için, ÖSYM dahi, yılda iki merkezi KPSS tercih kılavuzuna ek olarak çok sayıda 4/B sözleşmeli personel alımı kılavuzu yayınlamaktadır.

Farklı farklı tercih kılavuzlarının yayınlanması, adayların birden fazla ilana başvurmasına, kadroların boş kalmasına ve kurumlar arası geçiş işlemlerinin fazla olmasına neden olmaktadır.

Şuan dahi ÖSYM'nin yayımladığı KPSS tercih kılavuzu sayısı 12 olmuştur.

Sorunun çözümü için;
1- İlk aşamada, sözlü sınav yapılmayan tüm sözleşmeli personel alım ilanlarının tek bir kılavuzda yer alması,
2- Yıl içinde iki defa olarak tespit edilmiş olan merkezi KPSS tercih kılavuzu yayım sayısının 3 veya 4'e çıkarılarak esneklik sağlanması,
3- İkinci aşamada ise sözlü sınav yapılan mahalli düzeydeki memur alımları ile diğer memur ve sözleşmeli personel alımlarının da, KPSS tercih kılavuzlarına konulmasının sağlanması,
gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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