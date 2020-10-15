1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer: Pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemelerle iş güvencemiz olsun istiyoruz"
 15 Ekim 2020 11:04
+Aa- Yazdır
Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, aile hekimlerinin iş güvencesi konusunda düzenleme beklediğini belirtti.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi olmadığına değinerek, sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışılmadığında, uzun süreli tedavi sürecinde ve vatani görev süresinde sözleşmenin fesh edildiğini, ayrıca aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştirilmediğini anlattı.

Kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığını kaydeden Özer, taleplerini şöyle sıraladı:

"Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ndeki madde 13 'f' bendi kaldırılmalı ve sağlık sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. Aynı yönetmeliğin 'ı' bendinin kaldırılmalı. Suçu ispat edilmeden herkes masumdur. Soruşturma sonucu suçu sabit görülmeyenlerin isnat iş akdi sona erdirilmemelidir. Bir sözleşme dönemi çalışan aile hekimliği çalışanları çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimliği ile sözleşme imzalayabilmeli. Yer değiştirme hakkı verilmeli. İki sözleşme dönemi çalışan sağlık çalışanları çeşitli nedenler ile yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimi ile sözleşme imzalayabilmeli. Vatani görev ve doğum sonrası için ücretsiz izin hakları verilmeli. Aile hekimliği çalışanlarının vefatı sonrası '5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmasında 'dul eşlere ölüm aylığı bağlanması halleri' aynen uygulanmalı, ilgili kanunlardaki 10 yıl çalışma koşulları makul seviyeye çekilmeli ve bu hükümlerin kapsamına aile hekimliği çalışanları da alınmalı."

Gürsel Özer, "Pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemelerle iş güvencemiz olsun istiyoruz. Pandemi veya meslek hastalığı sebebiyle kaybedilen yaşamların ardından geride bırakılan yakınların yardım kuruluşları ilgisine terk etmek istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Çalışma hayatının Davos'u'nda işin yarını konuşulacak
14 Ekim 2020 10:44		 'İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı'
13 Ekim 2020 11:56
Bakan Selçuk duyurdu: Destek tutarı 39 milyar TL'ye ulaştı
13 Ekim 2020 10:07		 'Emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik'
12 Ekim 2020 11:04
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
08 Ekim 2020 10:12		 İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı
07 Ekim 2020 10:17
Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı
06 Ekim 2020 11:23		 Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı
06 Ekim 2020 11:06
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor
05 Ekim 2020 09:56		 Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
05 Ekim 2020 08:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Sahte içkiden ölümlerde 'dezenfektan' detayı13:10 - Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi13:08 - Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası13:04 - Banka müdürüne sokak ortasında saldırı13:00 - Fransız sunucunun drone sorusu İlham Aliyev'i güldürdü12:57 - İdare Mahkemesinden, Ankara Barosunun talebine ret
12:55 - Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı12:52 - Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi12:43 - Adıyaman'dan bir karantina haberi daha: 89 ev karantinaya alındı12:40 - Dışişleri 'Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın uçağının bekletildiği' iddiaları yalanlandı12:39 - Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz12:39 - 'Hacca götürme vaadiyle dolandırıcılık'
12:36 - Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar12:33 - 'HSK, FETÖ ile mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürmektedir'12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:50 - Tarım Bakanı: 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak11:45 - Xiaomi'den Apple'a şarj aleti göndermesi
11:44 - 'Mevcut altyapımızı Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu yönde güçlendiriyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Bakan'dan EBA yorumu... 2 şeritli yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
Suudi Arabistan'dan bir skandal Türkiye hamlesi daha!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 1
Türkiye de Okyanusal tarzı deprem olacak olması 2
çingene pilavı 1
ateist 3
cristiano ronaldo'nun corona testinin pozitif çıkması 3
sahte alkol 1
ışıklar yanıyor ifadesi bizi bağlamaz 1
rüzgara karşı mek 1
civelek 1
Dupnisa Mağarası 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam