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Terör örgütü PKK'ya katılımda HDP'nin rolü tanık ifadelerinde

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen tanıklar, terör örgütüne katılımda HDP'nin rolünü anlattı
 15 Ekim 2020 11:13
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Terör örgütü PKK'ya katılımda HDP'nin rolü tanık ifadelerinde

- Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede yer alan tanık ifadelerinde, terör örgütü PKK ile HDP'nin ilişkisi dikkati çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında yer alan sanıklar için hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün eylemleri hakkında bilgiler yer aldı.

Örgütün kentteki yapılanmalarının ayrıntılı anlatıldığı ve ele geçirilen delillere yer verilen iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullanmasına yönelik etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelere de yer verildi.

"HDP'nin terör örgütüne katılımdaki rolü" başlığı altında çok sayıda tanığın terör örgütüne HDP binalarındaki kişiler aracılığıyla katıldığını anlattıkları ifadelerin bulunduğu iddianamede, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristin Gaziantep'e gelerek gençlik meclisini oluşturduğu ayrıntılı anlatıldı.

İddianamede, "HDP Gençlik Meclisinin kurulus nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin saglanması, HDP Gençlik Meclisi içerisine giren gençlerin burada verilecek egitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık R.T, 2018 yılında Sırrı Süreyya Önder'in Mersin'de düzenlediği bir toplantıya katıldığını, toplantıda yanına gelen HDP gençlik kollarından bir kişinin davetiyle buraya gidip gelmeye başladığını anlattı.

Zaman ilerledikçe yaptıklarının terör örgütüne yönelik eylemler olduğunu anladığını itiraf eden R.T, şunları kaydetti:

"Ben HDP Gençlik Meclisi içerisine siyasi bir parti gençligi oldugunu zannettigim için girdim. Ancak zaman ilerledikçe bu yapının adını ilk önce Gençlik Meclisi oldugunu daha sonra asılan pankartlar ve yapı içerisindeki sahısların konusmalarından ve yapmıs oldukları eylemlerden, bu yapının siyasi bir partinin gençlik yapılanması degil de örgüt tarafından kurdurulan yani örgütün gençlik yapılanması DGH üyelerini gizlemek, faaliyetlerini parti çalısması adı altında rahat yapmaları için kurulan bir yapı oldugunu anladım."

- Çukur eylemleri sonrası gizliliğe dikkat etmişler

İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık "A25Z42" de örgüte mahalledeki arkadaşları aracılığıyla girdiğini, örgütün çukur eylemleri sonrasında gizliliğe daha fazla dikkat ettiğini kaydetti.

Yurt genelinde gençlik meclislerinin kurulduğunu anlatan gizli tanık, şunları ifade etti:

"Terör örgütü, gençlik yapılanmasını yeniden toplamak ve desifreleri önlemek amacıyla parti altında yapılanmaya gidilmesine karar verdi. Gençlik meclisleri ismi verilerek yapı kuruldu ve su anda Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren sahıslar legal bir etkinlik oldugu zaman bu partinin Gençlik Meclisini kullanarak etkinliğe katılırlar. PKK terör örgütünün eylem çagrısı oldugu zaman pankart asma, sokak olayları gerçeklestirdikleri zaman da DGH ismini kullanmaktadırlar. Örgüt illegalden legale geçis için bu yapıyı kurdurttu."

- "Şahıslar parti çalısması altında partiye çekilir, örgüte ılımlılar aralarından seçilir"

Örgüte eleman kazandırmada HDP'nin rolünü anlatan gizli tanık "A25Z42" şu bilgileri paylaştı:

"Örgüte elman temininde öncelikle arkadas ortamlarını kullanılmaktadır. Öncelikle sahıslar parti çalısması altında partiye çekilir, örgüte ılımlı olan sahıslar seçilir ve ayrı olarak örgüt ile ilgili egitimlere alınırlar. Su anda da gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren sahıslar tarafından toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılar 'yurtsever' olarak nitelendirilen aileler, gençlik meclisi içerisinde faaliyet gösteren sahısların evlerinde ve genellikle de HDP binasında yapılmaktadır. Toplantılar gündeme göre aylık veya haftalık olarak yapılmaktadır. Gençlik meclisi adı altında gerçeklestirilen toplantılarda genellikle gündeme göre parti çalısması toplantıları yapılır. Örgütün eylem talimatı var ise bu da ılımlı olanlar ile belirttiğim gibi ayrı toplantılar yapılır. Eskiden farklı olarak su anda gizlilik ön plandadır. Bu nedenle yapılacak olan eylemler konusunda ayrı toplantı yapılmaktadır. Gençlik meclislerinin kurulus amacı öncelikle DGH içerisine eleman temini daha sonrada örgütün silahlı kanadı eleman temin etmektedir."

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapısı DGH'ye katılanların, HDP'nin gençlik meclisinden seçildiğini ifade eden tanık, şunları aktardı:

"DGH yapılanmasına katılan kisi, ilk basta bunun PKK terör örgütü oldugunu bilmez ancak yanındaki örgüt mensuplarının söylemleri üzerine örgütü tanımaya baslar. Yavas yavas örgütlenmeye baslarlar. Daha sonra ideolojik egitim almaya baslarlar. Genellikle ev toplantılarında egitimler yapılır. HDP binasının ikinci katında gençlik meclisi adı altında toplantı yapılmaktadır. Toplantıya gelirken telefonlar toplanır. Bu toplantılardaki amaç süreç degerlendirilmesi, mahallede yapılacak etkinliklerin planlanması vs seylerdir. Yasanan bu süreçlerden sonra DGH yapılanmasında bulunan kisi PKK terör örgütü üyesi oldugunu bilir ve örgütten gelen talimatları yerine getirir. İsmini verdigim kisiler de bulundukları yapının PKK terör örgütüne baglı oldugunu bilirler ve bu bilinçle eylemlerini gerçeklestirirler. Zaten bu kisilerin ailesinden bazıları PKK'nın dag kadrosundadırlar. Daha basit ifade ile söylersem sokaktan her geçen bu yapılanmaya katılamaz."

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmış, 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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