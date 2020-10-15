Enerji Bakanlığı'ndan 'O gemi geldi' paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaşarak, "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.
|15 Ekim 2020 11:14
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur.
Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.
Erdoğan'dan yeni müjde: Karadenizdeki yeni rezerv miktarını açıklayacağız
O haber, o gemi geldi. 🚢 👍#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/vY36YxzJ66Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) October 15, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi
15 Ekim 2020 13:10
|Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
15 Ekim 2020 12:52
|Ağrılı aile 'yılan korkusu' yüzünden toprak damlı evini yıktı
15 Ekim 2020 11:36
|Şırnak Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
15 Ekim 2020 11:30
|Koronavirüsü yenenlere 'Bana artık bir şey olmaz' demeyin uyarısı
15 Ekim 2020 11:30
|Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor
15 Ekim 2020 10:47
|Pandemi döneminde siparişler arttı... Kilosu bin liradan satılıyor!
15 Ekim 2020 09:46
|'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar
15 Ekim 2020 09:32
|Kilosu 100 TL'den satılıyor... Görenleri şaşırttı
15 Ekim 2020 09:11
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs test sonucu 2.5 saatte alınabilecek
15 Ekim 2020 08:30