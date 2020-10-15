Altın dolardaki yükselişin baskısı altında

Altın fiyatları, ABD'de Kongre'nin Kasım başındaki başkanlık seçimleri öncesi mali teşvik paketini onaylayabileceğine ilişkin beklentilerin iyice azaldığı bir ortamda, dolardaki yükselişin getirdiği baskı sonucu aşağı yönde hareket ettikten sonra kayıplarını geri aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aylardır süren müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının suçunun siyasette olduğunu söyledi. Mnuchin, Milken Institute'ın düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bu noktada, hangi detay seviyesinde olduğumuz dikkate alındığında, mali teşvik paketi konusunda anlaşmaya varmak ve bunu uygulamaya koymak zor olacak" dedi.

Aylarca süren görüşmelerden bir sonuç çıkmaması artan bir gerilimi tetikledi. Her iki taraf da, kamuoyunun kullanımına sunulacak bir paketin olmayacağının açığa çıkması ile birlikte iç sorunların arttığını görüyor.

Macquarie Wealth Management tarafından hazırlanan bir raporda, "Risk iştahına yönelik bir şok olmaması ile birlikte, altın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi bir tutunma sürecinde olacak gibi görünüyor," denildi. Raporda, "Bu dönem boyunca, altın 'savunma' varlığından ziyade bir "risk" olarak davranmaya devam edecek ve seçim öncesi ABD teşvik paketinin çıkabileceğine ilişkin haberler dalgalanma yaratabilir. Ancak zamanın daralması ile birlikte, mali teşvik paketinin seçim sonrasına kalma ihtimali artıyor. Fakat bu paketin seçim sonrası çıkmasından gelecek destek, seçim öncesi uzlaşma ile çıkabilecek bir paketin desteğinden daha büyük olabilir" şeklinde görüş bildirildi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonominin koronavirüsten toparlanabilmesi için daha fazla kamu harcamasına ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, devletlerin borç yükünden kaynaklanan endişeleri bir kenara bırakması gerektiğini söyleyen merkez bankacılara ve finans liderlerine katıldı.

Spot altın yüzde 0.5 düşerek ons başına 1,891.95 dolara kadar indikten sonra toparlanarak Londra saati ile 08:45'te 1,902.64 dolar ile önceki kapanış seviyelerine yaklaştı. Metal Çarşamba günü yüzde 0.5 yükseldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.7 düşerken, platin fazla değişmedi ve paladyum yüzde 0.3 değer kazandı.

Kaynak: Blomberght