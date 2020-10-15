Şırnak Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
|15 Ekim 2020 11:30
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.
Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi,moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum.En kısa sürede görüşmek dileğiyle. pic.twitter.com/iWaAdFdhCDMehmet Yarka 🇹🇷 (@Mehmet_Yarka) October 15, 2020
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