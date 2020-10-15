Osmaniye'de cezası kesinleşen iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan haklarında kesinleşmiş cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı
|15 Ekim 2020 11:21
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Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan haklarında kesinleşmiş cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.S.B. ve M.N'nin kentte gizlendiğini tespit etti.
Operasyonla yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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