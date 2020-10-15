Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
|15 Ekim 2020 11:23
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 15 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değiştirildi. Değişiklik sırasında, yönetmelik ekinde yer alan "Ek-8-Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi" değiştirildi. Yeni düzenlemede, memurlar.net olarak yaptığımız tespitlere göre, çizelgeye "Dünya İlk Yardım Günü", "Disleksi Haftası", "Dünya Disleksi Günü", "Dünya El Yıkama Günü", "Sivil Savunma Günü", "Dünya Arı Günü", "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" eklenmiştir. Eki çizelgede yer alan "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)" ve "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" günleri ise çıkarılmıştır.
İşte 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle, eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre sene başı öğretmenler kurulunca kutlanabilecek gün ve haftalar:
1. Dünya İlk Yardım Günü (Eylül ayının ikinci cumartesi günü)
2. İlköğretim Haftası (Eylül avının 3. haftası)
3.Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)
4.Gaziler Günü (19 Eylül)
5.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü *
6.Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)
7.Mevlid-i Nebi Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)
8.Disleksi Haftası (Ekim ayının ilk haftası)
9.Dünya Disleksi Günü (Ekim ayının ilk haftasının perşembe günü)
10.Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
11.Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)
12.Dünya El Yıkama Günü (15 Ekim)
13.Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
14.Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
15.Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
16.Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)
17.Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
18.Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
19.Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)
20.Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
21.Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)
22.Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
23.Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)
24.Öğretmenler Günü (24 Kasım)
25.Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
26.Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)
27.Mevlana Haftası (7-17 Aralık)
28.İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
29.Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
30.Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
31.Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)
32.Sivil Savunma Günü (28 Şubat)
33.Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)
34.Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)
35.Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)
36.Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
37.İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
38.Tüketiciyi Koruma Haftası( 15-21 Mart)
39.Şehitler Günü (18 Mart)
40.Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)
41.Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)
42.Orman Haftası (21-26 Mart)
43.Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
44.Kütüphaneler Haftası (Mart aymın son pazartesi gününü içine alan hafta)
45.Kanser Haftası (1-7 Nisan)
46.Dünya Otizm Farkmdalık Günü (2 Nisan)
47.Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)
48.Dünya Sağlık Günü/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)
49.Turizm Haftası (15-22 Nisan)
50.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
51.26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü (26 Nisan)
52.Küt'ül Amare Zaferi (29 Nisan)
53.Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
54.Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
55.İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)
56.Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)
57.Anneler Günü (Mayıs ayının 2, Pazarı)
58.Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
59.Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
60.Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
61.Dünya Arı Günü (20 Mayıs)
62.Etik Günü (25 Mayıs)
63.İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
64.Hayat Boyu Öğrenme Haftası (Haziran ayının ilk haftası)
65.Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)
66.Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı)
67.Zafer Bayramı (30 Ağustos)
68.Mahalli Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihi Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)
* Ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde anma programlan uygulanır.
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