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Koronavirüsü yenenlere 'Bana artık bir şey olmaz' demeyin uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta: Ben virüsü atlattım, bana artık bir şey olmaz' düşüncesi yanlış. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu hastalığın atlatılmış olması tekrardan koronavirüse yakalanılmayacağı anlamı taşımaz
 15 Ekim 2020 11:30
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Koronavirüsü yenenlere 'Bana artık bir şey olmaz' demeyin uyarısı

- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişilerin "Ben virüsü atlattım, bana artık bir şey olmaz." düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, "Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 vakalarını, hastane ortamında olanlar ve evde karantinada kalarak kendi kendine hastalığı atlatanlar olarak iki grupta incelemek gerektiğini söyledi.

Hastane ortamında bu virüsü yenmiş kişilerin evde atlatmış olanlara göre daha riskli grupta bulunduğunu aktaran Usta, virüse karşı dışarıdan alınmış antikorların da bir yaşam süresinin olduğunu dile getirdi.

Her zaman tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Usta, "Ben virüsü atlattım, bana artık bir şey olmaz.' düşüncesi yanlış. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu hastalığın atlatılmış olması tekrardan koronavirüse yakalanılmayacağı anlamı taşımaz. Virüslere karşı vücut direncini artırmak önemli. Hastalığı atlatan ve hiç yakalanmamış bireyler için bu süreçte yeterli düzeyde güneş ışığı alıp D ve C vitamini içeren gıdalar tüketmesini öneriyoruz" ifadesini kullandı.

- "İlaç ve aşı çalışmalarında tıp tarihi açısından çağ atlayabilecek hızla ilerliyoruz"

Her gıdayı aşırıya kaçmadan normal oranlarda tüketmek gerektiğine değinen Usta, ölçülü ve dengeli tüketimin faydalı olduğuna işaret etti.

Usta, tıp dünyasının sadece bu virüse odaklandığını belirterek, "İlaç ve aşı çalışmalarında tıp tarihi açısından çağ atlayabilecek bir hızla ilerliyoruz. İnsanoğlunun çok ciddi bir bilgi birikimi var. Dolayısıyla daha çabuk sonuç alacağımız kesin." diye konuştu.

Türkiye için panik teşkil edecek bir durum olmadığını, ilgili bakanlıkların çok iyi tedbir aldığını aktaran Usta, ilaç ve aşı çalışmaları sonuç verdiğinde rahat bir nefes alınacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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