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Baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü

Ümraniye'de araçların üzerine yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otomobiliyle giderken faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
 15 Ekim 2020 11:29
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Olay, salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. 5 katlı binaya sabitlenmiş şekilde duran yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası yolda giden araçların üzerine düştü. O sırada işinden çıkıp evine doğru otomobiliyle giderken aracının üzerine baca düşen doktor Ali Bahadır Çakır otomobilini durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan doktorun aracında hasar oluştu. Polis merkezine giden genç doktor bina sahibinden şikayetçi oldu. Yola düşen bacanın 5 yıl önce işletilen kebapçı dükkanına ait olduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bacanın bir anda cadde üzerinde giden araçların üzerine düştüğü, sürücülerin araçlarını durdurduğu görülüyor.

"3-5 KİŞİNİN BİRDEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"

Polis merkezine giderek şikayetçi olan doktor Ali Bahadır Çakır, "İşten çıktım, eve gidiyordum. Bir anda çok şiddetli bir gürültü duydum. Araba sallandı, arabayı hemen sağa çektim. Dönüp baktığımda arka camın patladığını gördüm. Arabadan indiğimde önünden geçtiğim binaya monte edilmiş halde olan oldukça eski bir restoran bacasının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Çok şükür ki, canımıza bir şey gelmedi. 20 metre uzunluğunda bir bacaydı. Yolun tamamen üzerine düştü. Oradan geçen insanlar olsaydı belki 3-5 kişinin birden ölümüne neden olabilirdi. Çok şükür ki, insan geçmiyordu. Arabanın üzerine düştü. Şikayetçi olacağım." dedi.

DHA
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