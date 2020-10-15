Tarım Bakanı: 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik.'
|15 Ekim 2020 11:50
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız."
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