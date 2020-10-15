Tarım Bakanı: 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik.'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız."