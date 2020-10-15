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Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz

Konya Bölge İdare Mahkemesi, devam eden bir davanın, rotasyon işleminde personelin talebini karşılamamaya gerekçe oluşturmaz kararı verdi.
 15 Ekim 2020 12:39
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Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz

Konya Bölge İdare Mahkemesi, devam eden bir davanın, rotasyon işleminde personelin talebini karşılamamaya gerekçe oluşturmaz kararı verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net
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