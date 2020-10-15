Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENE, EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ İLE EK DERSLERİ ÖDENİR Mİ? Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.