Konya BİM: Devam eden dava, rotasyonda talebi karşılamamaya gerekçe olamaz
Konya Bölge İdare Mahkemesi, devam eden bir davanın, rotasyon işleminde personelin talebini karşılamamaya gerekçe oluşturmaz kararı verdi.
|15 Ekim 2020 12:39
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