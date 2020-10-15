Dışişleri 'Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın uçağının bekletildiği' iddiaları yalanlandı
|15 Ekim 2020 12:40
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aksoy, Bakan Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahasına girmeden önce bekletildiği haberlerine ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.
Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere Türkiye hava sahasından üst uçuş izni talep edildiğini belirten Aksoy, "Bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Aksoy, Bakan Dendias'ın uçağının Türk hava sahasına girmeden önce bekletildiği haberlerinin kasıtlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Söz konusu uçağın Irak'tan uçuş planı sunmadan kalktığına dikkati çeken Aksoy, "Uçuş planları Eurocontrol sistemi aracılığıyla iletilmektedir. Planın iletilmediği bu sistemden de teyit edilmiştir. Anılan uçak hava sahamıza geldiğinde Irak makamlarından plan ivedilikle talep edilmiş, planın alınmasını müteakip uçuş emniyetle gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.
Aksoy, herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçmasının mümkün olmadığının altını çizerek, "Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir." ifadelerini kullandı.
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