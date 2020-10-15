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'Hacca götürme vaadiyle dolandırıcılık'

Sincan Uygur Özerk Bölgesinden gelen bazı kişileri vize alıp hacca götürebileceğini söyleyerek 28 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan firari sanığın yargılanmasına başlandı
 15 Ekim 2020 12:39
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'Hacca götürme vaadiyle dolandırıcılık'

Yabancı uyruklu kişileri hac ve umreye götüreceğini söyleyerek 28 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki A.J. katıldı.

Firari sanık İmam Türkkan hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmediği belirtilen duruşmada söz verilen müşteki A.J, Sincan Uygur Özerk Bölgesinden olduğunu anlattı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan babasının arkadaşlarının kendisinden hacca gitmeleri için yardımcı olmayı istediklerini aktaran A.J, "Ben İstanbul'da araştırma yaptım. Sanık İmam Türkkan'ın iş yerinde bu tür işlemler yaptığını öğrendim ve iş yerine gittim. Kendisiyle görüştüm. Bana Suudi Arabistan'a vize çıkartabileceğini ve bu işi kişi başı 3 bin 500 dolara yapacağını söyledi. Sonra durumu Doğu Türkistan'daki babama anlattım." ifadelerini kullandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesinden hacca gitmenin yasak olması nedeniyle bu kişilerin işlemleri için Türkiye'ye geldiğini belirten A.J, gelen kişileri 15 Temmuz 2016'da sanığın iş yerine götürdüğünü aktardı.

Gelenlerin burada pasaportlarını sanığa verdiğini anlatan A.J, "Birkaç kez olmak üzere toplamda 28 bin doları vize işlemlerinin yapılması için sanığa verdim. Sanık bize vize işlemlerinin 15 gün içerisinde halledileceğini söylemişti. Ancak aradan geçen süre içerisinde vize işlemleri halledilmedi. Biz kendisini sürekli sıkıştırdığımız halde vize işlemleri ile ilgili bir gelişme olmadı. 6 ayın sonunda vermiş olduğumuz pasaportları geri aldık ancak vize işlemleri yapılamadı." dedi.

Gelen kişilerin paralarını alamadıkları için bu işten kendisini sorumlu tuttuğunu aktaran müşteki A.J, bu nedenle tüm birikiminin elinden gittiğini ve çok mağdur olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Türkkan hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İmam Türkkan'ın iş yeri açarak özellikle Doğu Türkistanlı ve yabancı uyruklu şahısların pasaport, hac ve umre vize işlemleri ile ilgilendiği, müşteki A.J'nin hacca gitmek amacıyla sanığa müracaat ettiği ve bin dolar para ödediği kaydediliyor.

Sanık Türkkan'ın vize alamayacağı halde dolandırmak amacıyla başka tanıdıkları varsa onları da hacca gönderebileceği vaadinde bulunarak müştekiyi kandırdığı aktarılan iddianamede, sanığın Afrika ülkelerinde oturum alacağını ve bu oturum üzerinden hac vizesi temin edilebileceğini söyleyerek, müştekiyi ikna ettiği belirtiliyor.

İddianamede, müşteki A.J'nin diğer mağdurlara ait toplam 15 pasaportla biner dolar parayı sanığa teslim ettiği ve müştekinin daha sonra da başka mağdurlardan temin ettiği pasaportlarla birlikte toplamda 28 bin dolar parayı sanığa verdiği ifade edildi.

Müşteki ve ona güvenerek paralarını veren diğer mağdurların pasaportlarını vizesiz olarak iade eden Türkkan'ın daha sonra ortadan kaybolduğuna yer verilen iddianamede, yapılan tebligatlara rağmen sanığın savunmasının alınamadığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık İmam Türkkan'ın "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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