Adıyaman'dan bir karantina haberi daha: 89 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 evde karantina uygulanmaya başlandı.
|15 Ekim 2020 12:43
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 89 ev karantinaya alındı.
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