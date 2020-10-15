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Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin etkileri, yapılan yeni çalışmalarla her gün biraz daha net anlaşılıyor. Bu kapsamda, "Corona virüs ile kan grubu arasında ilişki var mı?" sorusuna cevap arayan Danimarkalı ve Kanadalı araştırmacılar, benzer bulgulara ulaştı.
 15 Ekim 2020 12:52
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Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi

Damirkalı ve Kanadalı araştırmacılar tarafından yapılan iki ayrı çalışmada kan grubu "0" olan insanların yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı daha az duyarlı olduğu ve ağır hastalanma risklerinin daha düşük olduğu belirtildi.

Blood Advantages adlı dergide yayımlanan çalışmaların sonucu, pandeminin başlangıcından beri ortaya atılan kan gruplarının Covid-19'un şiddetinde belirleyici olduğu teorisine yeni kanıtlar ekledi, ancak bilim insanları daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

POZİTİF TEST EDİLEN 0 KAN GRUBU DAHA DÜŞÜK

Danimarka çalışması, Covid-19 testi pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden sadece yüzde 38,4'ünün kan grubunun "0" olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, A grubuna sahip olanların yüzde 44,4'ünün pozitif test edildiği belirtildi.

VENTİLATÖR İHTİYACI A VE AB GRUPLARINDA DAHA FAZLA

Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.

Kanada çalışması ayrıca, kan grubu A veya AB olanların yoğun bakım ünitesinde 4,5 gün daha uzun kaldığını buldu. Yoğun bakımda tedavi süresi 0 ve gruplarında ortalama 9 gün, A ve AB gruplarında ortalama 13,5 gün olarak ölçüldü.

"AYNI SONUCU GÖSTEREN TEKRARLANAN BULGULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Vancouver General Hospital'da yoğun bakım doktoru olan Dr. Mypinder Sekhon, "Bir klinisyen olarak hastalara baktığımda ve onları sınıflandırdığımda aklımın bir kenarında bu çalışmalar duruyor. Ancak kesin yorum yapmak için, bilimsel çalışma alanında aynı sonucu gösteren tekrarlanan bulgulara ihtiyacımız var" fadelerini kullandı.

TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN: KAN GRUBUNUN BÜYÜK BİR ETKİSİ YOK

Bununla birlikte Sekhon, kan grubunun hastalığın seyrinde yaş ve önceki sağlık sorunları gibi diğer faktörler kadar önemli bir rol oynamadığını düşündüğünü belirterek, "Kan grubunuz A ise endişe etmenize gerek yok. Eğer 0 kan grubundaysanız da özgürce dolaşamazsınız. Tedbirlerinize her zaman uyun" dedi.

Danimarka çalışmasının kıdemli yazarı ve Güney Danimarka Üniversitesi'nde klinik profesörü olan Doktor Torben Barington ise insanların kan grubu ile Covid-19 arasındaki bağlantı konusunda gereksiz yere endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Barington, "Bunun 0 kan grubu için bir tür koruma sağlayıp sağlamadığını veya diğer kan grupları için savunmasızlık olup olmadığını bilmiyoruz. Kan grupları ile Covid-19 arasında bilimsel bir bağ olduğunu düşünüyorum. Ancak ikisi arasındaki ilişkiyi şu anda açıklayamıyoruz. Çözebildiğimizde, belki bu durumu proaktif olarak tedavi açısından bir şekilde kullanabiliriz" dedi.

KAN GRUPLARI İLE COVİD-19 RİSKİ ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Diğer taraftan, birkaç teori olsa da, farklı kan grupları ile Covid-19 arasındaki bağlantı henüz kesin olarak açıklanabilmiş değil.

Bununla birlikte, Sekhon, kan grubu 0 olan kişilerin daha az anahtar pıhtılaşma faktörüne sahip olduklarını ve bu nedenle hastalık nedeniyle meydana gelebilecek kandaki pıhtılaşma sorunlarına daha az yatkın olduğunu açıkladı. Pıhtılaşma ise Covid-19 ölm nedenleri arasında başı çekiyor. Daha önceki çalışmalarda, bilim insanları her üç ağır Covid-19 hastasından birinde onların ölümüne neden tehlikeli kan pıhtıları geliştirdiklerini açıklamıştı. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşıyor ve kan akışını keserse kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliye neden oluyor.

KAN GRUBUNU BELİRLEYEN GENLER İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HÜCRELERİ ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR

Diğer bir teori de, kan grubu antijenlerini ve bunların enfeksiyonla savaşan antikorların üretimini nasıl etkilediğini ele alıyor. Mekhon, kan türleriyle ilişkili genler ile bağışıklık sistemindeki reseptörler arasında bağlantı olabileceğini söyledi.
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