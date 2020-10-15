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Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 15 Ekim 2020 13:46
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Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

01 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2020-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Memurlar.Net
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