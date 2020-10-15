Toç Bir-Sen'den Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür

TBMM Genel Kuruluna sevk edilen "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ndeki Tartışmalı Maddeler Çıkarıldı

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, gıda güvenliği konusunda yaşanan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan ancak beraberinde kamuoyunda birtakım kaygıların oluşmasına sebep olan maddelerin kanun teklifinden çıkarılması yönünde ortaya konan iradenin çok sevindirici olduğunu kaydederek; "Toplumun kaygılarını dikkate alarak, söz konusu maddelerin geri çekilmesi yönünde irade ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye oluşan hassasiyete gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk olarak Haziran ayında Meclis gündemine sunulan ve gelecek hafta içerisinde de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin içerisinde yer alan ve bundan böyle "Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayın yapan kişilerin, yirmi bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılmasını" öngören maddeler teklif metninden çıkarıldı.

Daha öncesinde de bu konulara ilişkin çekincelerini dile getiren Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk söz konusu maddelerin teklif metninden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek; "Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi için düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu lakin bunun yolunun yasaklarla ve cezalarla değil, oluşturulacak Gıda Bilim Kurulunun belirleyeceği politikalarla olması gerektiğini vurgulamıştık.

Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyenler, yazarlar ile toplumun birçok kesimi tarafından da bu konuya ilişkin benzeri kaygılar dile getirilmişti.

Gıda güvenliği ve güvenirliliği gibi toplumun tamamını ilgilendiren, son derece hassas ve stratejik öneme sahip bir konuda kanuni düzenlemeler yapılırken; Meclis gündemine gelmeden önce tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınması, yeterince tartışılması, oluşan kaygılar giderildikten sonra Meclis gündemine getirilmesi yönündeki çağrılar karşılık buldu ve komisyondan sevindirici bir haber geldi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içerisinde yer alan ilgili maddelerin tekliften çıkarılacağını belirtti.

Toplumun kaygılarını dikkate alarak, söz konusu maddelerin geri çekilmesi yönünde irade ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye oluşan hassasiyete gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür ediyoruz" dedi.