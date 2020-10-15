1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toç Bir-Sen'den Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür

TBMM Genel Kuruluna sevk edilen "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ndeki Tartışmalı Maddeler Çıkarıldı
+Aa- Yazdır
Toç Bir-Sen'den Cumhurbaşkanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür

TBMM Genel Kuruluna sevk edilen "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ndeki Tartışmalı Maddeler Çıkarıldı

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, gıda güvenliği konusunda yaşanan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan ancak beraberinde kamuoyunda birtakım kaygıların oluşmasına sebep olan maddelerin kanun teklifinden çıkarılması yönünde ortaya konan iradenin çok sevindirici olduğunu kaydederek; "Toplumun kaygılarını dikkate alarak, söz konusu maddelerin geri çekilmesi yönünde irade ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye oluşan hassasiyete gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk olarak Haziran ayında Meclis gündemine sunulan ve gelecek hafta içerisinde de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin içerisinde yer alan ve bundan böyle "Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayın yapan kişilerin, yirmi bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılmasını" öngören maddeler teklif metninden çıkarıldı.

Daha öncesinde de bu konulara ilişkin çekincelerini dile getiren Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk söz konusu maddelerin teklif metninden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek; "Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen olarak, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi için düzenlemeler yapılmasının elzem olduğunu lakin bunun yolunun yasaklarla ve cezalarla değil, oluşturulacak Gıda Bilim Kurulunun belirleyeceği politikalarla olması gerektiğini vurgulamıştık.

Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyenler, yazarlar ile toplumun birçok kesimi tarafından da bu konuya ilişkin benzeri kaygılar dile getirilmişti.

Gıda güvenliği ve güvenirliliği gibi toplumun tamamını ilgilendiren, son derece hassas ve stratejik öneme sahip bir konuda kanuni düzenlemeler yapılırken; Meclis gündemine gelmeden önce tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınması, yeterince tartışılması, oluşan kaygılar giderildikten sonra Meclis gündemine getirilmesi yönündeki çağrılar karşılık buldu ve komisyondan sevindirici bir haber geldi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içerisinde yer alan ilgili maddelerin tekliften çıkarılacağını belirtti.

Toplumun kaygılarını dikkate alarak, söz konusu maddelerin geri çekilmesi yönünde irade ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye oluşan hassasiyete gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür ediyoruz" dedi.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti
15 Ekim 2020 11:00		 Veli öğretmeni CİMER'e şikayet etti, MEM savunma istedi
14 Ekim 2020 23:08
'Emniyet GYS konularını biz yazdık' diyen sendika temsilcisi istifa etti
14 Ekim 2020 19:56		 Toç Bir-Sen: Yarın 'eyvah' demeyelim
13 Ekim 2020 19:26
TEB'den 'İlacın satışının tek doğru adresi eczanedir' açıklaması
12 Ekim 2020 17:08		 Toç-Bir-Sen: Bu hesap mahşere kalmasın
12 Ekim 2020 14:17
Türk Eczacıları Birliğinden grip aşısı açıklaması
12 Ekim 2020 13:18		 Noterlerde alınan Kovid-19 önlemleri
11 Ekim 2020 11:15
Türk Eğitim-Sen'den 'norm fazlası öğretmen' açıklaması
10 Ekim 2020 23:22		 İşçi kıyımına yargı freni
10 Ekim 2020 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı15:48 - Varisler dava açtı, eski Bakanın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı15:46 - YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu15:39 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:30 - İl Sağlık Müdürü filyasyon ekibine şoförlük yaptı15:23 - İstanbul'da ekmeğe zam onaylandı
15:22 - Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı15:15 - YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek15:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:53 - Konut satış adedi 9 ayda 1,2 milyona yaklaştı14:47 - Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi
14:46 - Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması14:46 - Vakalar artınca kaymakamlık ev ziyaretlerini yasakladı14:44 - Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap14:36 - Kimlik fotokopisini kaybedince kabus dolu günler başladı14:28 - Bakan Varank: Ulusal Yapay Stratejimizi yakında açıklayacağız
14:21 - Gümüşhane cezaevindeki ölüm ile ilgili müfettiş görevlendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Bakan'dan EBA yorumu... 2 şeritli yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pelur kağıt 1
ateist 3
Sarah ve Musa 2
Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü olmak 2
mevlüt çavuşoğlu'nun isveç'li bakana verdiği cevap 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
bitcoin 1
gümbet 1
zerdaçal 2
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 2
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam