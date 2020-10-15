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Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen koronavirüs hastası hakkında soruşturma

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
 15 Ekim 2020 14:04
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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran M.K, yapılan testi pozitif çıkınca izolasyona alındı, filyasyon ekipleri de hastanın temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada M.K'nın temas kurduğu 4 kişinin adını filyasyon ekiplerine bildirmediği tespit edildi.

Bunun üzerine M.K'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa bildirildi.

M.K. hakkında 'Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı' hükmü kapsamında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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