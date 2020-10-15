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Süper Lig ekibinde virüs şoku! Sayı 6'ya yükseldi

Süper Lig ekibi Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması geldi. Daha önce 3 futbolcusunun pozitif olduğunu açıklayan Hatayspor yeni açıklamayla sayının 6'ya çıktığını duyurdu.
 15 Ekim 2020 14:09
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Süper Lig ekibinde virüs şoku! Sayı 6'ya yükseldi

Hatayspor'dan 6 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı. Süper Lig ekibi Hatayspor daha önce 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Güney ekibi yeni bir açıklama yaptı ve sayının 6'ya yükseldiğini paylaştı.

İşte Hatayspor'un açıklaması...

Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.
Memurlar.Net
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