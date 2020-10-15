Fuat Oktay'dan 'yolsuzluk' iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine yönelik yapılan yolsuzluk iddialarına ilişkin, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Milletvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İfa etmekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP Milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum. Bundan önceki tüm iş ve görevlerimde olduğu gibi gerek devletimizin son Başbakanlık Müsteşarı, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak attığım her imza, hukukun ve yasaların denetimine olduğu kadar aziz milletimizin ve kamuoyunun takdirine açıktır. İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir."