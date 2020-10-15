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Konut satış adedi 9 ayda 1,2 milyona yaklaştı

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı
 15 Ekim 2020 14:53
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Konut satış adedi 9 ayda 1,2 milyona yaklaştı

Bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde satılan konut sayısı 1 milyon 161 bini aştığını belirten sektör temsilcileri, faiz artışına rağmen eylülde talebin canlılığını koruduğunu bildirdi.

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Ocak-eylül döneminde ise satışlar yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos başından itibaren konut kredi faizlerinin yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla bu rakamları beklediklerini söyledi.

Kamunun sağladığı teşviklerin bitmesi ve faizlerin yükselmesine rağmen konutta talebin sürdüğünü dile getiren Elmas, "En büyük kayıp ipotekli satışlarda yaşandı; ipotekli satışlar yüzde 38,5 azalışla 35 bin 576 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 26 oldu. Buradaki kayıp faizdeki artıştan kaynaklanıyor." dedi.

Elmas, konutta tüm dikkatlerin ipotekli satışlara çevrildiğini ancak peşin alan önemli bir kitlenin bulunduğunu kaydederek, bu alanda yüzde 13,6 artış yaşandığını bildirdi.

Altan Elmas, "Satışlarda düşüş var ancak bu seviyedeki satış rakamları piyasada hala talep olduğunu gösteriyor. Satın alma iştahını en iyi sahadan ölçüyoruz. Sahadan aldığımız verilerle istatistikleri yan yana koyduğumuzda talebin devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Son bir yılda hem birinci hem de ikinci elde ciddi stok erimesi yaşandığını aktaran Elmas, "Şimdi bundan sonra önümüzdeki dönemde arz eksikliğini, yeni başlayacak projeleri konuşmaya başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Elmas, inşaatın istihdama katkısının arttığını, temmuzda inşaat sektöründeki istihdam sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 1 milyon 669 bine yükseldiğini sözlerine ekledi.

- "Kamu bankaları, faiz cephesinde yalnız kaldı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise konut ihtiyacı olan vatandaşların faiz yükü altında ezilmesini istemeyen devletin kamu bankaları öncülüğünde başlattığı olumlu sürecin, özel finans kurumlarının destek vermemesi nedeniyle etkisini yitirmeye başladığını söyledi.

Durbakayım, "Kamu bankalarının yalnız kalmasına ve faizlerinin tekrar yükselme eğilimi göstermesine bağlı olarak eylülde yaşanan yüzde 6,9 daralma, beklentimizin çok altında kaldı. Bunun temel nedeni, birçok kurumsal konut üreticilerinin özsermayelerinden destek vererek faiz yükünün büyük bir kısmını üstlenmesidir." dedi.

Konutta kullanılan kredinin 250 alt sektörü besleyen inşaata direkt reel katkı sunduğunu vurgulayan Durbakayım, "Türkiye ekonomisinin tekrar eski gücüne kavuşması ve çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcıma özel bankalar ve firmalar da destek vermeli." diye konuştu.

- "Faizler artmasına rağmen talep devam ediyor"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da yılın 9 ayında 1 milyon 161 bin 278 konut satıldığını belirterek, faiz oranlarındaki artışın son dönemdeki agresif yükselişi durdurduğunu söyledi.

Türkiye'de konuta talebin hız kesmeden devam ettiğini, faizlerin artmasına rağmen aylık bazda 100 binin üzerinde satış gerçekleştiğini dile getiren Akkuş, "Yıl sonunda başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekliyoruz." dedi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, eylülde satışlar bir miktar düşse de 9 aylık artışın yüzde 34,2 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yeni bir düşük kredi sayesinde satışların tekrar agresif artışa geçeceğini dile getiren Bahadır, yeni kampanya olmasa dahi faizlerin yüzde 1'in altında olması gerektiğini vurguladı.

Bahadır, 9 aylık yüksek satışın stokları erittiğini kaydederek, şirketlerin gündeminde yeni projelerin yer almaya başladığını, gelecek yılı yeni projelerle karşılayacaklarını anlattı.

- "Artan faiz oranlarından etkilendi"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da hazirandan bu yana geçen 3 ayda rekor kıran satışların, eylülde artışa geçen faiz oranından etkilendiğini belirterek, yılın geride kalan döneminde konut satışında mevcut rakamların korunacağını düşündüklerini söyledi.

Faizlerin yüzde 1'in altında olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çulhalık, "Vatandaş, kredi maliyeti nedeniyle ev almaktan çekiniyor. Burada her zaman dediğimiz gibi faiz oranları yüzde 1'in altında olmalı. Finans sektörünü bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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