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Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını gözlemleyebilecekleri seyir terasları projelendirildi
 15 Ekim 2020 15:22
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Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasağı uygulanmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Burdur Valiliği görevlileri, beyaz kumsalın başlangıcına ahşap bariyerler ve halatlar çekerek alanı ziyaretçilerin kullanımına kapattı.

Sabah saatlerinde Beyaz Adalar bölgesine gelen ziyaretçiler, kumsalı kullanamayacaklarını öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadı.

Alan görevlileri ve Jandarma ekipleri, yasağın ihlal edilmemesi için bölgede hazır bekliyor.

Yasağa rağmen alana girmeye çalışan bazı ziyaretçiler ise görevlilerce uyarılarak kumsalın dışına çıkarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Beyhan Oktar, Çevre mühendisi mimar Alperen Kerküklü ve Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacaatli alanda incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Salda Gölü ve çevresinin korunması çalışmalarının, yüksek çevre hassasiyetiyle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bilimsel çalışma kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda alanda öncelikli olarak Salda Gölü'nün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde, 15 Ekim itibarıyla suya girme yasağı getirildiği hatırlatıldı.

- ''Seyir terasları projelendirildi''

Burdur Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde araç girişini engellemek üzere daha önceden yerleştirilen ahşap bariyerlere halatlar ilave edilerek insanların da geçişinin engellendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını gözlemleyebilecekleri seyir terasları projelendirildi. Valiliğin yaptırmış olduğu alanda günübirlik ihtiyaçlara hizmet veren birimler kaldırılarak daha geride alana seyir amaçlı gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sökülüp takılabilir, doğayla uyumlu ahşap üniteler yerleştirilecektir. Alanda suya giriş yasaklandığı için duş ve giyinme soyunma kabini bulunmayacaktır. Mevcut eski tuvaletler kaldırılarak ahşap yeni tuvaletler yapılacaktır. Alanda bilimsel çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor. STK'ler ve konusunda uzman akademisyenlerle biyoçeşitlilik çalışmaları, sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları başlatıldı."

- Alanda kontrolsüz ve plansız kullanımlar engellendi

Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulduğu da anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu. Titizlikle inceleme yapılıyor. 2018'de araçlar göl kıyısına kadar girmekte ve doğal dokuya zarar vermekteyken araçların girişi ahşap bariyerler yapılarak engellendi, kumsal korundu. Alanda kontrolsüz ve plansız kullanımlar engellendi, mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılarak görüntü kirliliği temizlendi. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı, sıfır atık yönetimi oluşturuldu. Atık suların toplanmasını sağlamak amacıyla vidanjörler alındı. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlendi. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde Salda Gölü su kalitesi iyileştirildi. Salda Gölü'ne ilişkin çalışmalar, Bakanlığımızca daha da sıkı tedbirler alınarak Salda Gölü korunmaya devam edilecektir.''
Anadolu Ajansı
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