1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da ekmeğe zam onaylandı

İstanbul'da yarından itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu. Ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.
 15 Ekim 2020 15:23
+Aa- Yazdır
İstanbul'da ekmeğe zam onaylandı

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak.

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi. Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra 'Birlik'ler tarafından onaylanıyor.

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ ONAYLADI

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
13 Ekim 2020 08:39		 Samsun'da ekmeğe zam
12 Ekim 2020 19:56
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
12 Ekim 2020 10:28		 Dolu önlemleri 'Balonlu naylon' fiyatlarını arttırdı
08 Ekim 2020 21:07
Kamu kurumlarının bütçe hazırlama süreci başladı
08 Ekim 2020 17:13		 Nejat Özonay: Benzin geçen yıla göre %2 düşmüş durumda
07 Ekim 2020 23:57
Benzin ve motorine zam
07 Ekim 2020 16:31		 Ekonomistler, enflasyon rakamlarına ne dedi?
05 Ekim 2020 14:25
Eylülde fiyatı en fazla artan ve en çok azalan ürün
05 Ekim 2020 10:41		 3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
05 Ekim 2020 10:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - MEB, unvan değişikliği sınavı yapacak15:57 - Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı15:48 - Varisler dava açtı, eski Bakanın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı15:46 - YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu15:39 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:30 - İl Sağlık Müdürü filyasyon ekibine şoförlük yaptı
15:23 - İstanbul'da ekmeğe zam onaylandı15:22 - Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı15:15 - YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek15:06 - FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:53 - Konut satış adedi 9 ayda 1,2 milyona yaklaştı
14:47 - Enis Berberoğlu hakkındaki itiraz, üst mahkemeye gönderildi14:46 - Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması14:46 - Vakalar artınca kaymakamlık ev ziyaretlerini yasakladı14:44 - Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap14:36 - Kimlik fotokopisini kaybedince kabus dolu günler başladı
14:28 - Bakan Varank: Ulusal Yapay Stratejimizi yakında açıklayacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Bakan'dan EBA yorumu... 2 şeritli yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız
MEB, COVID-19 Vaka Algoritması yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Davul tozu minare gölgesi 1
engin yıldırım 1
Benim adım name 1
1917 1
Tornistan 1
pigmeler 1
kadir şeker 6
üniversitenin diyanet'e yurt bağışlaması 1
siyah güller 1
euroleague'de corona'dan dolayı birçok maçın ertelenmesi 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak
Şanlıurfa Suruç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam