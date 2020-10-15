YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi.

"Bireysel Ödüller" kapsamında, "Yılın Doktora Tez" ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler, "hoca-talebe ilişkisine" dikkati çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek amacıyla, "danışman hocalarıyla" birlikte ödüllendirildi.

"Bireysel Ödül" kategorilerinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; "Suriye ve Filistin'de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; "Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ödül aldı.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; "Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi" konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı.

Ödül kazanan doktora öğrencisi ve danışman hocalarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

"Kurumsal Ödül" kategorilerinde: Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" başlıklı başvurusu ile Atatürk Üniversitesine; Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, "BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi" başlıklı başvurusu ile İstanbul Teknik Üniversitesine; Uluslararası İşbirliği Ödülü ise "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Projesi" başlıklı projesi ile Ankara Üniversitesine verildi.

Kurumsal Ödüller, ödül almaya hak kazan üniversitelerin rektörlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Takdim sırasında YÖK Başkanı Yekta Saraç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.