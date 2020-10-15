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Varisler dava açtı, eski Bakanın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı

Turizm ve Çevre eski bakanı Işılay Saygın'ın geçen yıl 72 yayında yaşamını yitirmesini ardından mirasçılarının yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle açılan dava kapsamında bankadaki kasası açıldı
 15 Ekim 2020 15:48
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Varisler dava açtı, eski Bakanın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı

Turizm ve Çevre eski bakanı Işılay Saygın'ın geçen yıl 72 yayında yaşamını yitirmesini ardından mirasçılarının yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle açılan dava kapsamında bankadaki kasası açıldı. Mahkeme kararıyla açılan kasadan çıkan ziynet eşyaları ile döviz, miras anlaşmazlığı yaşayan kardeşler ile yeğenler arasında paylaştırılacak.

Esi bakan Işılay Saygın, 27 Temmuz 2019'da nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saygın'ın ölümüyle birlikte, daha önce vefat eden kardeşi Namık Saygın'ın 4 çocuğu ile kardeşleri Işık ve Metin Saygın arasında miras anlaşmazlığa başladı. Yaşanan miras kavgası, 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Varisler, mal varlığının tespiti davası açtı. Mahkeme, Işılay Saygın'dan kalan 20 milyon TL'yi 2 kardeş ile 4 yeğen arasında paylaştırdı.

Ancak kardeşler ve yeğenler, 10 milyon TL değerindeki gayrimenkuller ile banka kasasında bulunan para ve ziynet eşyaları nedeniyle anlaşmazlığa düştü. 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi de kasanın açılmasına karar verdi. Hakim gözetiminde banka şubesinde açılan kasadan ziynet eşyaları ile bir miktar döviz çıktı. Kasadan çıkanlar ile gayrinmenkuller, mahkeme kararıyla paylaştırılacak.
DHA
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