Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
|16 Ekim 2020 00:01
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılında yayımladığı kadro bültenini güncelleyerek sitesine koydu.
Bültenin yenilenmiş haline ilişkin olarak şu açıklamaya yer verildi:
"Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kadro ile ilgili işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde personele rehberlik edebilecek bir kaynak oluşturulması maksadıyla hazırlanan Kadro Bülteni ilk defa 2011 yılında yayımlanmıştır.
2017 yılında Anayasada meydana gelen değişikliklerle eş güdümlü olarak kadro ile ilgili mevzuatta da
birtakım değişikler yapılmış ve 2011 yılında yayınlanan Bültenin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.
Alanla ilgili tüm güncel bilgileri ayrıntılı olarak sunduğumuz bu Bültende önemli görülen mevzuata da yer verilmiştir."
Rehber aşağıdaki konulara ilişkin yeterli bilgi vermektedir:
Kadro İle İlgili Terimler
Diyanet İşleri Başkanlığı İdari Yapılanması
Kadro Terfi Ve Tahsis Daire Başkanlığının Kadro Alanındaki Görevleri
Kamu Personeli
Kamu Personel Sistemi Ve İstihdam Şekilleri
Kadro
Kadro Sistemi Ve Uygulama
Norm Kadro
Kadro Planlaması
Iv. (A) Ve (B) Grubu Kadrolar
V. Kadro İle İlgili Diğer İşlemler
Kadro Ve Personele İlişkin Diğer Hususlar
Sürekli İşçi Kadroları (Ş)
Kadro İstatistikleri
Kadro Mevzuat Listesi
Kadro İle İlgili Taşra Teşkilatına Gönderilen Yazılar
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