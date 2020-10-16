Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılında yayımladığı kadro bültenini güncelleyerek sitesine koydu.

Bültenin yenilenmiş haline ilişkin olarak şu açıklamaya yer verildi:

"Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kadro ile ilgili işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesinde personele rehberlik edebilecek bir kaynak oluşturulması maksadıyla hazırlanan Kadro Bülteni ilk defa 2011 yılında yayımlanmıştır.

2017 yılında Anayasada meydana gelen değişikliklerle eş güdümlü olarak kadro ile ilgili mevzuatta da

birtakım değişikler yapılmış ve 2011 yılında yayınlanan Bültenin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Alanla ilgili tüm güncel bilgileri ayrıntılı olarak sunduğumuz bu Bültende önemli görülen mevzuata da yer verilmiştir."

Rehber aşağıdaki konulara ilişkin yeterli bilgi vermektedir:

Kadro İle İlgili Terimler

Diyanet İşleri Başkanlığı İdari Yapılanması

Kadro Terfi Ve Tahsis Daire Başkanlığının Kadro Alanındaki Görevleri

Kamu Personeli

Kamu Personel Sistemi Ve İstihdam Şekilleri

Kadro

Kadro Sistemi Ve Uygulama

Norm Kadro

Kadro Planlaması

Iv. (A) Ve (B) Grubu Kadrolar

V. Kadro İle İlgili Diğer İşlemler

Kadro Ve Personele İlişkin Diğer Hususlar

Sürekli İşçi Kadroları (Ş)

Kadro İstatistikleri

Kadro Mevzuat Listesi

Kadro İle İlgili Taşra Teşkilatına Gönderilen Yazılar

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