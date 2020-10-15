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MEB, unvan değişikliği sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, unvan değişikliği sınavı yapacağını duyurdu
 15 Ekim 2020 16:00
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MEB, unvan değişikliği sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, unvan değişikliği sınavı yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklama

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında; 06.12.2020 tarihinde 81 ilde unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacak olup sınava ilişkin diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilecektir.

Memurlar.net'in hazırladığı online görevde yükselme satış paketlerini görmek için tıklayınız. Not: Sınav konularının mevzuattan oluşması halinde sınav paketi hazırlığı yapılacak ancak mesleki konular olarak belirlenmesi halinde hazırlık yapılmayacaktır.
Memurlar.Net
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