23 bin liraya satışa sunulan, Iphone12 kısa süre tükendi
iPhone 12 Pro'nun 'Abartılı' Fiyatı Vatan Bilgisayar'da Ortaya Çıktı
|15 Ekim 2020 16:26
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Web Tekno'dan Gürhan Kulaklı'nın haberine göre Apple'ın yeni tanıttığı ve Türkiye fiyatını açıklamadığı iPhone 12 Pro, son derece abartılı olan 23.600 TL'lik fiyatıyla Vatan Bilgisayar'da ön siparişe açıldı. Telefon satışa çıktıktan kısa süre sonra stoklar tükendi.
Apple, salı günü düzenlediği lansmanda iPhone 12 akıllı telefon ailesini tanıttı. Bu telefonlar arasında 6,1 inç boyuta sahip iPhone 12 Pro, 999 dolar fiyat etiketiyle duyuruldu. Şu anda ülkemizde kaç TL'den satışa sunulacağı bilinmeyen telefon, Türkiye'nin en büyük teknoloji mağazalarından Vatan Bilgisayar'da kısa süreli de olsa ön siparişe açıldı. iPhone 12 Pro'nun ön siparişe açılması son derece normal bir durum olsa da buradaki asıl nokta telefonun fiyatı oldu.16 bin TL'ye telefon olur mu? Xiaomi'den Apple'a şarj aleti göndermesi
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