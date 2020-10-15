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DSÖ'den 'Kovid-19 vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor' uyarısı

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge: Maske takma oranının yüzde 95'e çıkması durumunda şubat ayında 53 ülkede 281 bin kişinin Kovid-19'dan ölmesi engellenebilir
 15 Ekim 2020 16:33
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DSÖ'den 'Kovid-19 vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulunarak, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz." dedi.

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" vurguladı.

Kovid-19'un ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseldiğini aktaran Kluge, Avrupa kıtasında günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

Kluge, Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatarak, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını kaydetti.

- "Vaka sayıları 2-3 kat arttı, ölüm oranları 5 kat azaldı"

"Salgın, gidişatını kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız." diyen Kluge, salgının Avrupa'da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı "orantılı" ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi" gerektiğini vurguladı.

Kluge, Avrupa'nın, artan vaka sayılarını engellemek için ekonomilerin kapatmaya zorlandığı mart ortası senaryosuyla karşı karşıya olmadığının altını çizerek, "Nisanda zirve noktasına kıyasla günde 2-3 kat daha fazla vaka kaydetmemize rağmen, hala 5 kat daha az ölüm gözlemliyoruz ve hastaneye yatış süreleri de 2-3 kat uzadı." dedi.

- "Tam karantina en son çare"

Ülkelerin salgın nedeniyle "kapatılması" yerine, önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Kluge, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman (önlemleri sıkılaştırmak için) çok geç değildir, ancak elbette, kesinlikle endişeliyiz. Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz. "

Tam karantinaya karşı çıkan Klue, salgına karşı önlemlerin gevşetilmesi durumunda ise ölüm oranlarının ocak ayında geçen nisan ayına göre 4-5 kat artabileceği uyarısında bulundu.

- "Maske takılmasıyla 281 bin kişinin ölümü engellenebilir"

El yıkama ve diğer hijyenik önlemlere uyulması gerektiğini tekrarlayan Kluge, maske takma oranının yüzde 60 olduğunu belirtti.

Kluge, "Avrupa'da maske takma oranının yüzde 95'e çıkması ve kamusal ve özel alanlardaki kalabalık toplanmaların önlenmesi durumunda, şubat ayına kadar Avrupa'daki 53 ülkede 281 bin kişinin virüsten ölmesinin önüne geçilebileceğine" işaret etti.

"Virüsün değişmediğini, daha fazla veya daha az tehlikeli hale gelmediğini" ifade eden Kluge, artan vaka sayılarının en önemli nedenlerinden birinin de gençler arasında daha fazla test yapılması olduğunu söyledi. Kluge, ölüm oranlarındaki düşüşte ise test sayılarındaki artışın etkili olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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