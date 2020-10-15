Adnan Oktar organize suç örgütü davasında tutukluluğa devam

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık, tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Adnan Oktar'ın, önceki celselerde birleştirilen ek iddianame ile kapalı oturumlarda dinlenilen mağdur, müşteki ve tanıkların beyanlarına karşı savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusu yapıldı.

Sanık Oktar'ın avukatı Sinem Mollahasanoğlu, duruşma salonunda, hakkında "FETÖ'ye yardım" suçu da bulunan müvekkilinin FETÖ'yü yerdiğini iddia ettiği bir video kaydı izletti.

Söz konusu videoda, Oktar'ın "Bakın Zaman gazetesi ne halde geldi" dediği duyulurken, avukat Mollahasanoğlu, "Sizin FETÖ'yü yeren başkaca konuşmalarınız oluyor muydu?" diye sordu.

Bu sırada Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, videonun altındaki 23 Ekim 2013 tarihine dikkati çekerek, "Videoda 'Bakın Zaman gazetesinin başına ne geldi?' deniyor ama altındaki tarihle oynanmış gibi. Bu video darbe girişimi sonrasında çekilmiş olabilir. Burada montajlı görüntü mü izletiyorsunuz?" dedi.

Sanık Oktar ise videonun tarihini hatırlamadığını ileri sürdü.

Önceki günlerde yapılan duruşmalarda savunması alınan Oktar, gerek mahkeme heyeti, gerekse şikayetçi avukatları tarafından izletilen FETÖ elebaşını övdüğünün görüldüğü videolara ilişkin "Kinaye yaptım. Akıllı olan anlar. Konuşmalarımda ona karşı müthiş bir aşağılama var. Kendisine kahtani diyorum. Kahtani deccal gibidir. Ne tanışmışlığım var, ne o beni sever ne ben onu severim." şeklinde konuşmuştu.

Duruşmada daha sonra, yasa gereği 3 ayda bir yapılan aylık tutukluluk incelemesine geçildi.

Tek tek söz alan tutuklu sanıkların büyük çoğunluğu, örgüt elebaşı ile birlikte tahliye olmak istediklerini söylerken, bazı sanıklar ise hasta olan arkadaşlarının öncelikli tahliyesini talep etti.

Bir sanığın talepte bulunduğu sırada, salonda bulunan bütün sanıklar ve sanık yakınlarının aynı anda gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı Perk, "Örgüt suçundan yargılanıyorsunuz ama hepiniz aynı tonda gülüyorsunuz, manidar. Normalde kiminin tonu yüksek olur, kiminin düşük." ifadesini kullandı.

Tutukluluk durumuna ilişkin konuşan Adnan Oktar, "Şu an bizleri Allah ve melekler seyrediyor. Cenabı Allah süs olsun diye bu mahkemeyi oluşturdu. Rabbimizin emrini bekliyoruz." dedi.

Taleplere dair görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 4 sanığın tahliyesine karar verilmesini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Sanık avukatların tanık dinletme ve diğer taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan reddine karar verilmesini isteyen savcı, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi için kendisine gönderilmesini talep etti.

Şikayetçi avukatları, tüm sanıkların tutukluluğunun devamına, bazı tutuksuz sanıkların ise tutuklanmasına karar verilmesini isteyerek, dosyanın mütalaaya gönderilmesi görüşüne katıldıklarını ifade ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyası ve tüm eklerinin cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan tüm sanıkların da bu hallerinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''dolandırıcılık'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

- Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.