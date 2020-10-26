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3000 ek göstergeli Biyolog, 3600 ek göstergeli kimyagerden daha fazla emekli maaşı alabilir mi?

5510 a göre emekli aylık ve ikramiye tutarlarında ek göstergenin etkisi var mıdır?
 26 Ekim 2020 00:02
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3000 ek göstergeli Biyolog, 3600 ek göstergeli kimyagerden daha fazla emekli maaşı alabilir mi?

SORU: Kamu hastanelerinde biyolog unvanında çalışıyorum. 2009 yılında ise girdim. Biyologlarin ek göstergesi 3600 dur. Kimyager bir arkadasim var. Aynı yıl ( 2009 ) yılında Teknik Hizmetler Sınıfında Çevre Bakanlığında ise girdi. Ek göstergesi 3000 dir. Kimyager arkadasim, emeklilik sisteminin 2008 sonrası değiştiğini soyledi. 3000 ek göstergeli kimyagerin, 3600 ek göstergeli biyologtan daha fazla emekli maaşı ile emekli ikramiyesi alacağını belirtti. Arkadaşımın dediğinin gerekcesi nedir. Ek göstergesi yuksek olan daha fazla emekli ikramiyesi ile emekli maaşı alması gerekmiyor mu? Bu konuda hem biyologlari hemde kimyagerleri açıklayıcı bir cevap verilebilir mi?

CEVAP: Konuyu daha iyi anlamak açısından hem 5434 e tabi memurların hem de 5510 a tabi memurların emekli aylık ve emekli ikramiye hesaplama sistemini izah etmekle başlayacağız.

5434 e tabi memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti bulunanlar hakkında emekli aylık hesaplamasında;
Derece-kademe,
Gösterge-Ek gösterge,
Taban aylığı,
Kıdem aylığı,
Emeklilik tazminat oranı,
Toplam hizmet süresi,
Güncel memur maaş katsayısı,
esas alınarak yapılır ve bu hesaplama sonucunda çıkan brüt tutar memur için emekli aylık hesaplamasında esas alınacak rakam olur. Bu rakamın memurun hizmet süresi ile orantı yapılarak emekli aylık tutarı bulunur. Emekli ikramiyesinde ise brüt tutarın toplam her tam yıl için çarpımı sonucunda ortaya çıkan tutar emekli ikramiyesi tutarı olur.

Bu hesaplamada ek göstergenin yüksek olması hem emekli aylığının hem de emekli ikramiyesinin yüksek olmasını sağlar. Yani 5434 e tabi memurların emekliliğinde ek göstergenin önemi büyüktür.

5510 a tabi memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluk hizmeti bulunanlar hakkında;

1) Emekli aylıkları açısından;

Yukarıda belirtilen unsurlar sadece görevde bulundukları sürece içerisinde görev aylıkları için uygulanır.

Emekli aylıklarında ise memurun çalışma hayatı içerisinde almış oldukları görev aylıkları esas alınır ve ortalama aylık kazançları ile aylık bağlama oranı formülü uygulanır.

Yani, memurun ek göstergesinin yüksek veya düşük olmasının pek önemi bulunmamaktadır. Emekli aylıklarının yüksek olması, memurun görevde iken yüksek maaş alması, dolayısıyla memurun prime esas kazanç matrahının yüksek olmasını sağlayacağından memurun ortalama aylık kazanç tutarını artıracaktır.

Örnek olarak; Biyolog ünvanlı memur 3600 ek göstergeli görevde çalışıyor, görev maaşı diyelim 5500 TL. diğer memur da Kimyager ünvanlı ve 3000 ek göstergeli görevde çalışıyor, ancak görev maaşı da diyelim 6000 TL. (görev maaşları ek göstergeye bağlı olmayıp yapılan görevlere göre değiştiğinden). Bu durumda 3000 ek göstergeli kimyagerin prime esas kazancı yüksek, ancak 3600 ek göstergeli biyoloğun ise prime esas kazancı daha az olacaktır. Dolayısıyla 5510 a göre aylık sisteminde de ortalama kazanç esas alındığından 3000 ek göstergeli kimyager ünvanlı kişinin emekli maaşı 3600 ek göstergeli biyolog ünvanlı kişiden biraz fazla olacaktır.

Yani, sonuç bağlamında 5510 a göre aylık tutarının bulunmasında çalışma hayatları içerisinde alınan görev maaşının etkisi önemli olmakta, ek göstergenin pek bir faydası olmamaktadır. Önemli olan prime esas kazanç matrahının yüksek olmasıdır.

2) Emekli ikramiyesi açısından;

Emekli ikramiyesi açısından 5510 a tabi memurlarda 5434 e tabi memurlar için uygulanan ikramiye tutarının hesaplanması sistemine dahil olmaktadırlar.

Bu durumda;

3000 ek göstergeli kimyager 25 yıl hizmeti ¼ intibakı üzerinden emekli olduğunu farz ettiğimizde alacağı ikramiye tutarı bugün için; 110.932 TL. olacaktır.

3600 ek göstergeli biyolog 25 yıl hizmeti ¼ intibakı üzerinden emekli olduğunu farz ettiğimizde ise alacağı ikramiye tutarı bugün için; 135.260 TL. olacaktır.

Yani, sonuç bağlamında 5510 a tabi memurların da emekli ikramiyesi tutarının yüksek olmasında ek göstergenin yüksek olması önemli olmaktadır.

Sonuç bağlamında özetle 5510 a tabi memurlar için;

Emekli aylık tutarlarında görevde iken alınan görev maaşının yüksek veya düşük olması etken olmaktadır.

Emekli ikramiyesinde ise görevde iken alınan görev maaşının yüksek veya düşük olması etken olmamakta, ANCAK, görev ünvanı için tespit edilen ek göstergenin yüksek olmasının emekli ikramiye tutarının da yüksek hesaplanmasına yol açtığı için önemi büyük olmaktadır.

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