Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, Avrupa'ya kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı
|15 Ekim 2020 16:50
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Edirne'de, Avrupa'ya kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 kişiyi tespit etti.
FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen S.Y, V.E, H.Ö. Ş.Ö. ve F.Ö yakalanarak gözaltına alındı.
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