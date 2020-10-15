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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de, Avrupa'ya kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı
 15 Ekim 2020 16:50
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de, Avrupa'ya kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 kişiyi tespit etti.

FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen S.Y, V.E, H.Ö. Ş.Ö. ve F.Ö yakalanarak gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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